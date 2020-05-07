أخبار السعودية اليوم.. بوابات التعقيم في الحرم تحت التجربة .. وتصريحات وزير الصحة ومازن السديري الأكثر تداولًا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، ونبدأها من موافقة خادم الحرمين الشريفين على تغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل، كما تصدرت كلمة وزير الصحة توفيق الربيعة مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى التفاصيل :

خادم الحرمين يوافق على تغيير اسم نادي الفروسية إلى نادي سباقات الخيل

صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تغير اسم «نادي الفروسية» ليصبح «نادي سباقات الخيل»، فيما رفع الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للنادي على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل، لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل.

وزارة الطاقة تدعو 1.6 مليون مشترك للاستفادة بمبادرة تأجيل سداد 50% من قيمة فواتير الكهرباء

جددت وزارة الطاقة، اليوم الأربعاء، دعوتها لنحو 1.6 مليون مشترك في القطاعين الصناعي والتجاري للاستفادة من مبادرة سداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء لفواتير أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، وذلك ضمن حزمة مبادرات سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

عبر منصة «أبشر».. وزارة الداخلية تطلق الإصدار الثاني من خدمة «فرجت»

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون، اليوم الأربعاء، عن إطلاقها الإصدار الثاني من خدمة «فرجت» على منصة «أبشر»، مشيرة إلى أن الإصدار الجديد لخدمة «فرجت»، يحمل تطورًا نوعيًا من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير.

بالصور.. «عاجل» توثق جهود رجال الحرس الوطني بالقطاع الغربي

وثَّقت عدسة «عاجل»، جهود رجال القطاع الغربي التابع للحرس الوطني؛ أثناء تأدية مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة خلال ساعات منع التجول، في جميع أحياء وطرقات وميادين مدينة جدة بشكل عام، وفي الأحياء المعزولة بشكل خاص، بعددٍ من الألوية والوحدات في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

«اطمئنوا أنتم في السعودية» كلمة توفيق الربيعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

أوضح توفيق الربيعة خلال كلمة له صباح اليوم الأربعاء، إجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا، كما ذكر أن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا.

بوابات التعقيم في الحرم تحت التجربة ولا علاقة لها بالعشر الأواخر من رمضان

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن بوابات التعقيم المتطورة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم استحداثها لاستخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام.

بالصور.. الدعم المجتمعي تقدم 27 طن تمور و200 ألف سلة تموينية بالرياض

واصلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا»، اليوم الأربعاء، تقديم الدعم للأسر والمحتاجين وكل من تضرر من فيروس كورونا المستجد بمختلف جنسياتهم وفئاتهم، وساهمت اللجنة في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ يقارب المليون ومئة ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية وبطاقات تسوق بمبالغ تجاوزت 7.6 مليون ريال، وشملت المبادرة أكثر من مليون وربع المليون مستفيدًا في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

القبض على 3 أشخاص خالفوا قرار منع التجول وبحيازتهم مخدرات في الرياض

Advertisements

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، عن تمكن الجهات الأمنية بالرياض، من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة خالفوا قرار منع التجول بمركبتهم.

ضبط 3 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات بالقصيم

وفي إطار المجهودات الأمنية المبذولة على مدار الساعة، كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، عن قيام شرطة منطقة القصيم، بالقبض على 3 مواطنين بتهمة ارتكاب جرائم سرقة المنازل والاستراحات والمركبات.

متحدث الصحة: سجلنا اليوم أعلى نسبة تعافٍ منذ بداية كورونا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن تسجيل المملكة، اليوم الأربعاء، 1352حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه أعلى حالات تعافٍ سُجلت في المملكة منذ بداية الجائحة.

الصحة توصي بـ3 احتياطات لمواجهة الغبار.. ونصائح خاصة لمرضى الربو

شددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أهمية الوقاية من الغبار في هذه الأيام، وارتداء الكمامات، وإغلاق النوافذ، كما نوهت على ضرورة قيام مرضى الربو بحماية أنفسهم من الظروف الجوية الراهنة باصطحاب بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية في كل مكان.

رئيس أبحاث الراجحي: لا أتوقع تسريح المواطنين من أعمالهم ولا تخفيض رواتبهم

علَّق رئيس الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري، على تصريحات وزير المالية محمد الجدعان، بوصف الإجراءات المالية القادمة بـ«المؤلمة»، ومدى احتمالية اتجاه الحكومة إلى تسريح موظفين أو خفض الرواتب.

وزارة الموارد البشرية تدعو الشباب للاستفادة من حزم دعم الدولة للمنشآت الصحية

دعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين، المهندس غازي الشهراني الشباب، للاستفادة من الدعم المقدم للمنشآت الصحية والبالغ 2 مليار ريال، بالتقدم إلى بنك التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن المملكة سباقة على كل الأصعدة لإطلاق المبادرات والإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا «كوفيد-19».

طقس الخميس.. استمرار السحب الرعدية الممطرة ونشاط للرياح في 10 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق، غدًا الخميس، إضافة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من 6 مناطق.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. «نيوم» تطلق مبادرة لتأهيل 6000 متدرب للعمل في مشروعاتها.. ومدني مكة يحذر من الأحوال الجوية

أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يوضح الأشخاص المحتاجين إلى تحديث البيانات ورياح نشطة وأمطار بعدة مناطق الإثنين