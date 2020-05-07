وزير الخارجية يبحث مع رئيس الصليب الأحمر الدولي سُبل التعاون في المجالات الإنسانية

عبر اتصال هاتفي
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة جراء تداعيات تفشّي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
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