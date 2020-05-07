مدير الهلال الأحمر بالباحة يشارك الفرق الإسعافية الإفطار

ثمن جهودهم في مواجهة «كورونا»..
نقل مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، خالد محمد الغامدي، تهاني كلٍ من أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود، ورئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم، إلى العاملين بالميدان خلال هذه الفترة، التي تتطلب جهودًا كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد».
صرح بذلك، المتحدث الرسمي لهلال الأحمر، عماد منسي الزهراني، لافتًا إلى أن المدير العام خالد الغامدي نقل تلك الرسائل، اليوم، أثناء زيارته لمنسوبي مراكز الهلال الأحمر بمحافظتي المخواه وقلوة مساء اليوم.
وشارك الغامدي الفرق الإسعافية وجبة الإفطار، وبادلهم الأحاديث الودية، مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهود للمواطنين والمقيمين؛ تنفيذًا للمهمات والواجبات المنوطة بهم، شاكرًا الجميع على جهودهم خلال الفترة الماضية.
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