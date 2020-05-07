السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية لتنمية العضوية



الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

شاركت جمعية الكشافة العربية

وتناولت الورشة عدة محاور أهمها: التعريف بتنمية العضوية ومكوناتها وأهميتها ، والتعرف على الموارد المتاحة للنمو ، وكذا التعرف على المبادرة الإقليمية للنمو، حيث ناقشت الورشة أهمية النمو والعائد على الجمعيات الكشفية الوطنية ، والالتزامات الإقليمية والعالمية من خلال مبادرة " لننمو معا" ومؤشرات قياس زيادة العضوية "الحصة السوقية للجمعية الكشفية".

كما تناولت الورشة برامج الشباب ذات الجودة العالية ، والقادة الراشدين و المتطوعين كمفاتيح للنمو ، وإشراك الاتصال والإعلام لصورة كشفية عملية ، والحوكمة الرشيدة ، والشراكات

من أجل النمو وإدماج المجتمع ، والموارد الخاصة بتنمية العضوية على منصة الخدمات.

// انتهى //

03:21ت م

0274



الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية عن بعد اليوم في ورشة العمل التي نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت موضوع "تنمية العضوية"، بهدف تنمية معارف وقدرات المشاركين في التعرف على مكونات تنمية العضوية وآلياتها بالإضافة لأولويات الإستراتيجية العالمية والعربية للنمو.وتناولت الورشة عدة محاور أهمها: التعريف بتنمية العضوية ومكوناتها وأهميتها ، والتعرف على الموارد المتاحة للنمو ، وكذا التعرف على المبادرة الإقليمية للنمو، حيث ناقشت الورشة أهمية النمو والعائد على الجمعيات الكشفية الوطنية ، والالتزامات الإقليمية والعالمية من خلال مبادرة " لننمو معا" ومؤشرات قياس زيادة العضوية "الحصة السوقية للجمعية الكشفية".كما تناولت الورشة برامج الشباب ذات الجودة العالية ، والقادة الراشدين و المتطوعين كمفاتيح للنمو ، وإشراك الاتصال والإعلام لصورة كشفية عملية ، والحوكمة الرشيدة ، والشراكاتمن أجل النمو وإدماج المجتمع ، والموارد الخاصة بتنمية العضوية على منصة الخدمات.// انتهى //03:21ت م0274

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