السعودية اليوم / 450 مستفيداً ومستفيدة من خدمة توصيل الدواء في برج الشمال الطبي بعرعر



عرعر 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

تمكن مستشفى برج الشمال الطبي بمدينة عرعر من خدمة 450 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة "لا تجينا.. حنا نجيك" من تاريخ 25/ 3/ 2020م، خلال ساعات منع التجوال التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل فريق التوصيل.

وأوضحت إدارة البرج الطبي أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم (0146619477) يوضح فيها الاسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله.

ويأتي ذلك حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من

// انتهى //

02:58ت م

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عرعر 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستمكن مستشفى برج الشمال الطبي بمدينة عرعر من خدمة 450 مستفيداً ومستفيدة من مبادرة "لا تجينا.. حنا نجيك" من تاريخ 25/ 3/ 2020م، خلال ساعات منع التجوال التي تهدف إلى توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل فريق التوصيل.وأوضحت إدارة البرج الطبي أن المبادرة تتم من خلال إرسال رسالة عبر الواتس على الرقم (0146619477) يوضح فيها الاسم كاملاً والعمر ورقم الملف والدواء المستخدم ورقم التواصل ، وإرسال الموقع، ويتم التواصل مع المستفيد وتوصيل الدواء له في منزله.ويأتي ذلك حرصاً على سلامة أصحاب الأمراض المزمنة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد // انتهى //02:58ت م0273

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