السعودية اليوم / هيئة تطوير المدينة المنورة تنظم لقاء تعريفياً عن أكاديمية هدف للقيادة



المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

نظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة اليوم لقاءً تعريفياً عن أكاديمية هدف للقيادة ،عبر منصة برنامج زوم للأجهزة الذكية .

وقدم اللقاء مدير عام إدارة الأكاديميات الدكتور فهد بن محمد الشهراني، الذي عرف بأكاديمية هدف للقيادة من خلال محاور اللقاء حيث عرض مراحل ومحتويات البرنامج، والتعريف بصاحب العمل والمرشد ودورة ضمن برنامج القيادة، والتعرف على المشروعات والتحديات الأكثر أهمية لمنشآت القطاع الخاص، وتحديد التوصيات الأكثر أهمية لتنفيذ البرنامح التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية.

//انتهى//

02:53ت م

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