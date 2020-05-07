السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في غينيا



كوناكري 14 رمضان 1441 هـ الموافق 6 مايو 2020 م واس

سجلت غينيا اليوم 101 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأفادت الوكالة الوطنية الغينية للأمن الصحي أن حالات التعافي من هذا المرض وصلت إلى 498 حالة، مقابل 10 وفيات، وذلك منذ ظهور هذا الفيروس في البلاد بداية مارس الماضي.

// انتهى //

02:52ت م

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كوناكري 14 رمضان 1441 هـ الموافق 6 مايو 2020 م واسسجلت غينيا اليوم 101 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1181 حالة.وأفادت الوكالة الوطنية الغينية للأمن الصحي أن حالات التعافي من هذا المرض وصلت إلى 498 حالة، مقابل 10 وفيات، وذلك منذ ظهور هذا الفيروس في البلاد بداية مارس الماضي.// انتهى //02:52ت م0269

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