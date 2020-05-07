السعودية اليوم / نيجيريا تقرر التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية



أبوجا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

قررت نيجيريا اليوم التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار

من جهة أخرى أفاد بيان لوزارة الصحة النيجرية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد وصل إلى 2950، فيما وصل عدد المتعافين إلى 481، مقابل 98 حالة وفاة.

// انتهى //

02:51ت م

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أبوجا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسقررت نيجيريا اليوم التمديد في الحظر على جميع الرحلات الجوية لأربعة أسابيع إضافية في إطار إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء النيجرية.من جهة أخرى أفاد بيان لوزارة الصحة النيجرية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد وصل إلى 2950، فيما وصل عدد المتعافين إلى 481، مقابل 98 حالة وفاة.// انتهى //02:51ت م0268

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