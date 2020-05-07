السعودية اليوم / استمرار تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك عبدالله بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

تتواصل بالمدينة المنورة أعمال تنفيذ مشروع جسر تقاطع طريق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- "الدائري الثاني" خلال فترة ‫منع التجول.

وتهدف أعمال إنشاء الجسر الذي يبلغ طوله 855 متراً، وبعرض 16،28 متراً، وبمسارين لكل اتجاه، إلى الحد من الاختناقات المروية في التقاطع، وتسهيل الوصول من وإلى المسجد النبوي، ومسجد ميقات ذي الحليفة، بإشراف مباشر من أمانة منطقة المدينة المنورة.

// انتهى //

02:17ت م

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