السعودية اليوم / تعليم ينبع يشارك في اللقاء الرابع للموهوبين بورقة بحثية لأُنموذج المُعلم المُبتكر



ينبع 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

شارك تعليم ينبع أمس بورقة بحث في اللقاء الرابع ضمن سلسلة اللقاءات العلمية للموهوبين ، قدمتها رئيسة قسم الموهوبات غادة سليمان الحويطي بعنوان "تصور مقترح لتصميم التعليم المُبتكر في تدريس الموهوبين وفعاليته في الأداء التعليمي الابتكاري للموهوبين.. أنموذج المُعلم المُبتكر" .

وتناولت الورقة تصميم التعلم المبتكر في تدريس الموهوبين من خلال طرح تصور مقترح لأنموذج المُعلم المُبتكر، بتوفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ، وتماشيًا مع التوجيهات الحالية في تحويل المجتمع إلى مجتمع معرفي مبدع قائم على الابتكار وحل المشكلات.

وأكدت الحويطي ضرورة اعتماد تطبيق عدة برامج تعمد إلى إشراك المتعلمين في الأنشطة الصفية واللاصفية التي تتطلب الإبداع والابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات بطرق إبداعية ومستقبلية.

مما يذكر أن قسم الموهوبات بتعليم ينبع بدأ بتأهيل عدد من معلمات الموهوبات في فصول الموهوبين استعداداً لتطبيق التجربة وقياس أثرها الميداني, وحظيت الورقة بتفاعل ما يقارب ٢٣٨ مشاركاً في اللقاء.

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02:14ت م

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