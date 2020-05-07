السعودية اليوم / أمانة الجوف تواصل تطهير وتعقيم المجمعات التعليمية لسكن الوافدين



سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 6 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة منطقة الجوف حملاتها الميدانية في تعقيم وتطهير مجمعات سكن الوافدين والمجمعات التعليمية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وأكدت الأمانة استمرار الزيارات الميدانية لهذه المواقع والمواقع الأخرى المستهدفة بهذه الحملات للتأكد من التزام جميع القاطنين بالإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وحرصهما على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة بهذا الخصوص كافة، ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان لأعمال الأمانة والبلديات التابعة.

// انتهى //

02:04ت م

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سكاكا 14 رمضان 1441 هـ الموافق 6 مايو 2020 م واستواصل أمانة منطقة الجوف حملاتها الميدانية في تعقيم وتطهير مجمعات سكن الوافدين والمجمعات التعليمية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في هذه المجمعات وحمايتهم وسكان المنطقة من مخاطر انتقال العدوى.وأكدت الأمانة استمرار الزيارات الميدانية لهذه المواقع والمواقع الأخرى المستهدفة بهذه الحملات للتأكد من التزام جميع القاطنين بالإجراءات الاحترازية.ويأتي ذلك وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه وحرصهما على تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة بهذا الخصوص كافة، ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان لأعمال الأمانة والبلديات التابعة.// انتهى //02:04ت م0260

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