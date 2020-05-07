السعودية اليوم / 483 مستفيداً من مبادرة "دواؤك يصلك" في مستشفى رفحاء المركزي



رفحاء 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة "دواؤك يصلك" بمستشفى رفحاء المركزي 483 مستفيداً خلال 45 يوماً, بمشاركة 14 متطوعاً من جمعية نماء التطوعية في المحافظة،بعد خضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف في العمل المنوط بهم، ومكافحة العدوى إلى جانب الصيادلة ومنسوبي المستشفى.

وكان قطاع رفحاء قد أطلق مبادرة " الزم بيتك .. دواؤك يصلك", حيث أعلن عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي عن أرقام الاتصال المخصصة لصرف الأدوية وآليتها, إذ يأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة فايروس

// انتهى //

02:03ت م

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رفحاء 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من مبادرة "دواؤك يصلك" بمستشفى رفحاء المركزي 483 مستفيداً خلال 45 يوماً, بمشاركة 14 متطوعاً من جمعية نماء التطوعية في المحافظة،بعد خضوعهم لبرنامج تأهيلي مكثف في العمل المنوط بهم، ومكافحة العدوى إلى جانب الصيادلة ومنسوبي المستشفى.وكان قطاع رفحاء قد أطلق مبادرة " الزم بيتك .. دواؤك يصلك", حيث أعلن عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي عن أرقام الاتصال المخصصة لصرف الأدوية وآليتها, إذ يأتي ذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا ، وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //02:03ت م0259

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