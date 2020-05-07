السعودية | مسح نشط لأكثر من 3000 وافد في منطقة الجوف

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:37 صباحًا, 7 مايو 2020 م المناطق - واس وقفت الفرق الصحية بصحة منطقة الجوف بمشاركة عدد من القطاعات على مساكن القاطنين الوافدين في 36 موقع خلال الأيام الماضية في إطار الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن بالإضافة لتأكيد الفحص لكل قاطن.

وأوضحت صحة الجوف أن الفرق الصحية أجرت المسح النشط لأكثر من 3000 قاطن عبر فرقٍ جوالة استهدفت عدداً من الجهات بمدن ومحافظات منطقة الجوف ، ضمن برنامج المسح النشط الذي فعلّته وزارة الصحة بمناطق المملكة كافة ليستهدف مساكن القاطنين الوافدين ، كما جرى أخذ مسحات لـ 814 عاملاً لإرسالها للمختبرات المختصة لإجراء فحوصات فيروس كورونا.

وتكثف صحة الجوف أنشطتها لتوعية الوافدين للوقاية من فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره ، حيث استهدفت مواقع عملهم ومساكنهم لنشر الوعي الصحي بطرق الوقاية من فايروس كورونا الجديد بعدد من اللغات.

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