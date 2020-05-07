شكرا لقرائتكم خبر عن 274 ألفا.. تبرعات «إفطار صائم» بخيرية تاروت والان نبدء بالتفاصيل

بلغت حصيلة تبرعات «إفطار صائم» بخيرية تاروت مبلغ 274.581 ريالا حتى مساء يوم الإثنين 11 رمضان 1441هـ. وأوضح رئيس لجنة التكافل الاجتماعي عبدالرسول درويش أن المساعدات الغذائية لبرنامج إفطار صائم غطت احتياج 349 عائلة بمصروفات بلغت 166.540 ريالا حتى الآن. وذكر رئيس مجلس الإدارة محمد الصغير أن التبرعات من قبل المجتمع تشكل رافدا أساسيا لهذا البرنامج سواء المادية أو العينية وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا في وطننا الغالي، فقد بذلت إدارة الجمعية جهودا منها: تحديد أوقات مناسبة للدوام الرسمي، جوال للتواصل المباشر، وأيضا تحديد حسابات للتحويل، لتكون قريبة من المستفيدين، والمتبرعين ولتقديم الخدمة بما يرضيهم ويحقق الهدف. ويعتبر برنامج إفطار صائم من البرامج المميزة التي تقدمها خيرية تاروت منذ بدايات سنوات تأسيسها.

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