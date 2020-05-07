السعودية | فنان سعودي يفجع بوالده وأخته وهو في الحجر

شكرا لقرائتكم فنان سعودي يفجع بوالده وأخته وهو في الحجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحروف ملئها الألم، غرد الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، بعدما فقد والده عقب أيام قليلة من وفاة شقيقته، وكتب على حسابه في تويتر قائلا: "في اليوم الثالث من رمضان فقدت شقيقتي رحمها الله، واليوم أفقد والدي، والمؤلم والموجع أنني في حجر صحي، حالياً وصلت ليلة البارح قادماً من الإمارات بعد غياب ٧٦ يوم، كي أكون قريباً من الوالد، ولكن إرادة الله فوق كل شيء، لم استطع حضور تشييع جنازة أختي، ولا حضور تشييع جنازة والدي بسبب هذه الجائحة".

وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقدمين للفنان واجب العزاء ، داعين للراحلين بالرحمة.

وتواجد الفنان الحساوي في الإمارات خلال الفترة الماضية، وبسبب إجراءات كورونا لم يتمكن من العودة إلى السعودية فمكث هناك 76 يوما.

الجدير بالذكر، أن الفنان الحساوي يشار في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل "⁧‫الشهد المر".