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نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة عن إمام المسجد الحرام السابق الشيخ علي بن عبدالله جابر، والذي أحب تلاوته ملايين المسلمين، وقلده الكثير من الأئمة، وتميز بجمال وعذوبة صوته في ترتيل القرآن الكريم.
ولد الشيخ علي جابر في مدينة جدة عام 1953(1373 هـ)، وحفظ القرآن وهو في سن الـ 15 عامًا، ويعد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبدالعزيز بن باز أبرز مشايخه في العلم.
وحصل الشيخ علي جابر على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء عام 1988، وفي عام 1981 تولى إمامة المسجد الحرام، وتوفي في مدينة جدة عام 2005 (1426 هـ).
وبلغت شهرته في وقت من الأوقات آفاق العالم الإسلامي، فحنجرته التي تمتلك صوتًا شجيًا في ترتيل القرآن الكريم كانت حاضرة في أسماع المسلمين، وهم يتجهون صوب المسجد الحرام من خلال التلفاز والإذاعة لسماع هذا الصوت الندي، والذي كان يؤم المصلين في صلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك. دارة الملك عبدالعزيز إمام المسجد الحرام علي جابر
أحبه الملايين وتميز بعذوبة صوته في ترتيل القرآن.. تعرف على "الشيخ علي جابر"؟هادي العصيمي الخليج 365 2020-05-07
نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة عن إمام المسجد الحرام السابق الشيخ علي بن عبدالله جابر، والذي أحب تلاوته ملايين المسلمين، وقلده الكثير من الأئمة، وتميز بجمال وعذوبة صوته في ترتيل القرآن الكريم.
ولد الشيخ علي جابر في مدينة جدة عام 1953(1373 هـ)، وحفظ القرآن وهو في سن الـ 15 عامًا، ويعد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبدالعزيز بن باز أبرز مشايخه في العلم.
وحصل الشيخ علي جابر على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء عام 1988، وفي عام 1981 تولى إمامة المسجد الحرام، وتوفي في مدينة جدة عام 2005 (1426 هـ).
وبلغت شهرته في وقت من الأوقات آفاق العالم الإسلامي، فحنجرته التي تمتلك صوتًا شجيًا في ترتيل القرآن الكريم كانت حاضرة في أسماع المسلمين، وهم يتجهون صوب المسجد الحرام من خلال التلفاز والإذاعة لسماع هذا الصوت الندي، والذي كان يؤم المصلين في صلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:08 AM
حفظ القرآن وهو في سن الـ 15 عامًا وتولى إمامة المسجد الحرام قبل 39 عامًا
نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة عن إمام المسجد الحرام السابق الشيخ علي بن عبدالله جابر، والذي أحب تلاوته ملايين المسلمين، وقلده الكثير من الأئمة، وتميز بجمال وعذوبة صوته في ترتيل القرآن الكريم.
ولد الشيخ علي جابر في مدينة جدة عام 1953(1373 هـ)، وحفظ القرآن وهو في سن الـ 15 عامًا، ويعد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبدالعزيز بن باز أبرز مشايخه في العلم.
وحصل الشيخ علي جابر على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء عام 1988، وفي عام 1981 تولى إمامة المسجد الحرام، وتوفي في مدينة جدة عام 2005 (1426 هـ).
وبلغت شهرته في وقت من الأوقات آفاق العالم الإسلامي، فحنجرته التي تمتلك صوتًا شجيًا في ترتيل القرآن الكريم كانت حاضرة في أسماع المسلمين، وهم يتجهون صوب المسجد الحرام من خلال التلفاز والإذاعة لسماع هذا الصوت الندي، والذي كان يؤم المصلين في صلاة القيام خلال شهر رمضان المبارك.
، أحبه الملايين وتميز بعذوبة صوته في ترتيل القرآن.. تعرف على "الشيخ علي جابر"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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