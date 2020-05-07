، "الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChrome ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا حول ثغرات أمنية عدة مكتشفة في متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox ومتصفح Google Chrome، مصنفًا مستوى خطورتها بالمستوى العالي جدًّا، والمستوى العالي، على التوالي.
وأكد المركز الوطني أنه يمكن للمهاجم استغلال ثغرات عدة في متصفح “الفايرفوكس - Firefox“، من أبرزها ثغرات Use-after-free، لتنفيذ هجمات، من أبرزها “الكشف عن المعلومات الحساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتعطيل الذاكرة، كذلك حقن أوامر وبرمجيات خبيثة. كما يمكن للمهاجم أيضًا استغلال الثغرات في متصفحChrome لتنفيذ برمجيات خبيثة، كذلك تجاوز سعة المخزن المؤقت للمتصفح المعروفة بـ “Stack buffer overflow”.
ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني جميع مستخدمي هذين المتصفحين إلى سرعة عمل تحديث لإصداراتهما؛ وذلك للحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.
ومن جانبها، فقد أصدرت شركة Mozilla تحديثات لمعالجة ثغرات عدة في منتجاتها “Thunderbird وFirefox ESR وFirefox”. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تحديثات المنتجات المتأثرة عن طريق الاطلاع على الروابط أدناه:
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-18/
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-17/
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-16/
كما قامت أيضًا شركة قوقل Google بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome“ نسخة 81.0.4044.138” العامل في أنظمة Windows،Mac، Linux. ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:
https://chromereleases.googleblog.com/2020/05/stable-channel-update-for-desktop.html
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني الثغرات الأمنية
"الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChromeعبدالسلام العنزي الخليج 365 2020-05-07
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا حول ثغرات أمنية عدة مكتشفة في متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox ومتصفح Google Chrome، مصنفًا مستوى خطورتها بالمستوى العالي جدًّا، والمستوى العالي، على التوالي.
وأكد المركز الوطني أنه يمكن للمهاجم استغلال ثغرات عدة في متصفح “الفايرفوكس - Firefox“، من أبرزها ثغرات Use-after-free، لتنفيذ هجمات، من أبرزها “الكشف عن المعلومات الحساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتعطيل الذاكرة، كذلك حقن أوامر وبرمجيات خبيثة. كما يمكن للمهاجم أيضًا استغلال الثغرات في متصفحChrome لتنفيذ برمجيات خبيثة، كذلك تجاوز سعة المخزن المؤقت للمتصفح المعروفة بـ “Stack buffer overflow”.
ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني جميع مستخدمي هذين المتصفحين إلى سرعة عمل تحديث لإصداراتهما؛ وذلك للحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.
ومن جانبها، فقد أصدرت شركة Mozilla تحديثات لمعالجة ثغرات عدة في منتجاتها “Thunderbird وFirefox ESR وFirefox”. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تحديثات المنتجات المتأثرة عن طريق الاطلاع على الروابط أدناه:
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-18/
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-17/
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-16/
كما قامت أيضًا شركة قوقل Google بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome“ نسخة 81.0.4044.138” العامل في أنظمة Windows،Mac، Linux. ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:
https://chromereleases.googleblog.com/2020/05/stable-channel-update-for-desktop.html
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:27 AM
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:10 AM
المركز: يمكن للمهاجم استغلالها لتنفيذ برمجيات خبيثة داخل جهاز المستخدم
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا حول ثغرات أمنية عدة مكتشفة في متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox ومتصفح Google Chrome، مصنفًا مستوى خطورتها بالمستوى العالي جدًّا، والمستوى العالي، على التوالي.
وأكد المركز الوطني أنه يمكن للمهاجم استغلال ثغرات عدة في متصفح “الفايرفوكس - Firefox“، من أبرزها ثغرات Use-after-free، لتنفيذ هجمات، من أبرزها “الكشف عن المعلومات الحساسة، وتنفيذ برمجيات خبيثة، وتعطيل الذاكرة، كذلك حقن أوامر وبرمجيات خبيثة. كما يمكن للمهاجم أيضًا استغلال الثغرات في متصفحChrome لتنفيذ برمجيات خبيثة، كذلك تجاوز سعة المخزن المؤقت للمتصفح المعروفة بـ “Stack buffer overflow”.
ودعا المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني جميع مستخدمي هذين المتصفحين إلى سرعة عمل تحديث لإصداراتهما؛ وذلك للحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات.
ومن جانبها، فقد أصدرت شركة Mozilla تحديثات لمعالجة ثغرات عدة في منتجاتها “Thunderbird وFirefox ESR وFirefox”. ويمكن للمستخدمين الاطلاع على تحديثات المنتجات المتأثرة عن طريق الاطلاع على الروابط أدناه:
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-18/
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-17/
- https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-16/
كما قامت أيضًا شركة قوقل Google بإصدار تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome“ نسخة 81.0.4044.138” العامل في أنظمة Windows،Mac، Linux. ويمكن للمستخدم الاطلاع عليها عبر الرابط الآتي:
https://chromereleases.googleblog.com/2020/05/stable-channel-update-for-desktop.html
، "الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChrome ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن السيبراني" يحذِّر من ثغرات أمنية في متصفحَيْ Firefox وChrome لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.