، السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": بفضل التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر والرعاية المقدَّمة للجميع

سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.

وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.

وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".

وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".

يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد