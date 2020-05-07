، السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.
وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.
وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".
وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".
يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصاباتقاسم الخبراني الخليج 365 2020-05-07
سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.
وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.
وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".
وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".
يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:23 AM
"الصحة": بفضل التدخلات العلاجية المبكرة والاكتشاف المبكر والرعاية المقدَّمة للجميع
سجَّلت حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد في السعودية أمس الأربعاء أرقامًا عالية تدعو للتفاؤل؛ إذ شكلت 80 % من الحالات اليومية المعلنة لعدد المصابين البالغ 1687 حالة، وذلك للمرة الأولى.
وكانت الحالات المتعافية قد شكلت مسارًا تصاعديًّا خلال الفترة الماضية؛ إذ قفزت في آخر سبعة أيام من 14 % إلى 21 % مسجلة أمس أعلى عدد بـ1352 حالة.
وقالت وزارة الصحة: "نترقب زيادة عدد حالات التعافي في المراحل المقبلة حتى نتجاوز أزمة جائحة كورونا -بإذن الله-. فيما ظلت حالات الوفاة متدنية جدًّا؛ إذ بلغت حتى الآن 209 وفيات".
وبيَّنت الوزارة أن "نسب حالات الوفاة محدودة؛ وذلك -بفضل الله- ثم التدخلات العلاجية المبكرة، والاكتشاف المبكر للحالات، والرعاية التي تقدَّم للجميع، وفقًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة؛ إذ تقدَّم الرعاية المجانية للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل؛ وكل ذلك أسهم -بفضل الله- في تدني حالات الوفاة".
يُشار إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس وصل إلى 31938 إصابة، منهم 27 % من السعوديين، و73 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 137 حالة، يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات، بينما بلغ عدد المتعافين 6783 حالة، والوفيات 209 حالات.
، السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. لأول مرة حالات التعافي من كورونا تشكِّل 80 % من الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.