شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة مليوني متر «أراضي حكومية» بعسير والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددا على أن التعدي على الأراضي الحكومية يسهم بشكل سلبي في حركة التنمية العمرانية بالمنطقة.
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