احرصوا على شرب السوائل بعد الإفطار

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وأضافت: إنه من أجل تحاشي جفاف البشرة، فالماء وحده لا يكفي، بل يجب الحرص على الترطيب «مرطبات خالية من العطر»، باستخدام الكريمات للوجه، أما الجسم فينصح باستخدام كريم أو مرهم للترطيب.
وأفصحت أن ترطيب اليدين مهم بعد استخدام المعقمات الكحولية، أو غسل اليدّ للحفاظ على اليدين من الجفاف والالتهابات البكتيرية المصاحبة للجروح والتشققات. وذكرت أنه في ظلّ ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام، ينصح أثناء الخروج نهارا باستخدام واقي شمس واسع النطاق بتركيز على المناطق المعرضة للشمس كالوجه والكفين لمدة 15 دقيقة قبل الخروج، حيث إن معظم واقيات الشمس ينتهي مفعولها بعد ساعتين.
وفي حالة الحروق السطحية، يجب غمرها فورا في ماء الصنبور البارد، أو وضع كمادات باردة ورطبة، لحوالي 10 دقائق أو حتى يهدأ الألم، ونصحت بوضع الفازلين مرتين إلى 3 مرات يوميا على مكان الإصابة.
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