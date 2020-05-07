تجهيز وجبات للمحتاجين

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مطبخ خيري يقدم وجبات إفطار مجانية للمحتاجين خلال شهر رمضان بالضفة الغربية بفلسطين وسط مخاوف من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.