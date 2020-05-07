شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف.. إتلاف 1764 كيلو أغذية وغلق 11 محلا خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف 62 جولة تمت خلالها زيارة 414 محلا وإغلاق 11 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية وإتلاف 1764 كيلو أغذية فاسدة، وذلك في إطار نشاطها الرقابي في شهر رمضان لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

تطبيق الاشتراطات

كما يأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

مخالفات صحية

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية شملت عددا من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية محلات مخالفة للاشتراطات من خلال زيارة المنشآت الغذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

مجهول المصدر

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وأشار م. الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ 62 جولة، تم خلالها تسجيل 71 إنذارا، ومصادرة 1764 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت إتلاف 1240 كجم من الأسماك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و189 كجم من الدجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية، و35 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، و18 كجم من اللحوم لسوء الحفظ والتخزين، و300 كجم من الخضار والفواكه ظهرت عليها علامات التلف والفساد، بالإضافة إلى إتلاف 310 لترات من العصائر المجمدة التي تباع على أنها طازجة.

فرض غرامات

وقال م. الحسيني إن البلدية قامت بجولات رقابية على محلات بيع منتجات التبغ غير النظامية والمخالفة للاشتراطات، وتم إتلاف 450 كجم من مختلف أنواع التبغ والمواد الأولية مجهولة المصدر، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبينا أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

جميع المنشآت

وأضاف الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».