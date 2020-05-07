شكرا لقرائتكم خبر عن «المعصوب».. وجبة غنية بمكوناتها والان نبدء بالتفاصيل

يعد «المعصوب» أحد أهم الأطباق الشعبية في المنطقة الغربية، وهي وجبة غنية بمكوناتها المتعددة، كما أنها تعد وجبة مكتملة العناصر.

وطبق المعصوب لا تخلو الكثير من موائد الفقراء والأغنياء منه، وُيعد من ألذ الأكلات المخصصة للإفطار، إذ يتكون من عصيدة الموز والخبز مع العسل والمكسرات، ويشتهر هذا الطبق ببساطته وسهولة تحضيره، ويتم تجهيز المعصوب عن طريق هرس الفطيرة المخصصة لذلك والمحضرة من الدقيق الأبيض أو البر، إضافة إلى هرس الموز معه ويضاف عليه حسب الرغبة من العسل والمكسرات والقشطة والجبنة الصفراء المطبوخة وغيرها من الإضافات الأخرى.