شكرا لقرائتكم خبر عن بين العادة والعبادة والان نبدء بالتفاصيل

لا شك أن الصيام عبادة جليلة تهذب النفوس وتجعل من المسلم الشخص المنتظم بالوقت في أكله وشربه ومن الأحرى أن تجعل منه الشخص الذي يراعي كمية ونوعية طعامه وشرابه.

ومن المعتاد لدى الكثير منا في رمضان أن نعد ونستهلك الأغذية العالية في السعرات الحرارية والدهون والسكريات والملح ومنها الأغذية المقلية، مثل السمبوسك أو اللقيمات أو المشروبات العالية بالسكريات والخاوية من العناصر الغذائية النافعة، مثل شراب التوت أو السوبيا. الاعتياد طيلة شهر رمضان على مثل هذه الأغذية، قد يتسبب بالكثير من المشاكل لدى المستهلك من تلبك في المعدة لا سمح الله أو زيادة في الوزن وكذلك الكسل عن العمل والعبادة في هذا الشهر الفضيل بعد هذه الوجبات الدسمة.

لذلك لابد من التحكم بنوعية الطعام كاختيار الوجبات قليلة السعرات الحرارية والغنية بالفيتامينات والمعادن النافعة مثل الخضراوات والفواكه والتقليل من الوجبات العالية بالسعرات الحرارية والدهون والملح والسكريات كالأغذية المقلية والوجبات السريعة.

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ومن العوامل المهمة الأخرى في التوازن الغذائي، التحكم بكمية الطعام وذلك باتباع أساليب ذكية للتقليل من كمية الغذاء المستهلك مثل تقسيم الوجبات الرئيسية «الإفطار والسحور» إلى وجبات صغيرة. كذلك شرب الماء قبل الوجبات الرئيسية، والبدء بالخضراوات والفواكه كالسلطات قبل الوجبات الرئيسية.

وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله: «مَا مَلأ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرٌّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ؛ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ» أخرجه الترمذي واللفظ له، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد.

وهذا الحديث الشريف أصل من أصول التوازن الغذائي واتباع هذا الهدي النبوي من الوسائل التي تحفظ للإنسان صحته ونشاطه.