شكرا لقرائتكم خبر عن «توعية الجاليات» بالجبيل تفطر 11 ألف صائم والان نبدء بالتفاصيل

قامت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الجبيل بتفطير أكثر من 11 ألف صائم حتى يوم 12 رمضان وتوزيع الوجبات لسكن العمالة. أوضح ذلك مدير عام جمعية الدعوة بالجبيل ناصر الشمري، وأضاف أنه انطلاقا من التوجيهات والتنظيمات الاحترازية التي قامت بها حكومتنا الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الموارد البشرية قامت الجمعية مدعومة من محافظة الجبيل بإطلاق مبادرة تنظيف وتعقيم جميع المساجد في المحافظة، كما قامت بتفعيل دور الجمعية التوعوي بالفيروس بوضع عبارات توجيهية باللوحات الكبيرة المتواجدة على مداخل المحافظة، كما فعلت الدعوة الإلكترونية وإقامة البرامج التوجيهية والدعوية من خلال التقنية عن بعد .

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