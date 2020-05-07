شكرا لقرائتكم خبر عن اطمئنوا.. بالأرقام والورقة والقلم.. «الإنسان أولا» والان نبدء بالتفاصيل

مع ظهور فيروس « كورونا » المستجد، بادرت المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-، إلى اتخاذ إجراءات استباقية عدة، تضمنت تدابير احترازية وإجراءات وقائية صارمة، وصدر الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة مختصة تعنى بمتابعة مستجدات الفيروس.

«اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولًا»، هذا ما أكده وزير الصحة د. توفيق الربيعة، في كلمته للمواطنين، بشأن الانخفاض الكبير في معدل الوفيات من فيروس كورونا بالمملكة، الذي يصل إلى أقل من 0.7%، فيما يبلغ معدل الوفيات العالمي 7%. واتخذت القيادة الرشيدة -أيدها الله- عدة قرارات، وضعت بها الإنسان قبل أي اعتبار آخر، حتى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، إذ ضحت المملكة بكثير من المكتسبات الاقتصادية، في سبيل مواجهة الجائحة.

9 مارس

تقديم 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس «كورونا».

22 مارس

منع التجول في المملكة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

25 مارس

منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة من الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

26 مارس

رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين، في العاصمة الرياض، عبر تقنية الفيديو لمناقشة تفشي فيروس كورونا في العالم.

30 مارس

تقديم علاج فيروس كورونا المستجد مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.

3 أبريل

استثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ليحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة تصل إلى تسعة مليارات ريال.المديرية العامة للجوازات تبدأ في تمديد «هوية مقيم» آليًا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23/7/1441هـ.

5 أبريل

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7 أبريل

العمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، حرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت -بشكل فوري- عمن حُبس تنفيذًا لتلك الأحكام والأوامر، وتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين.

11 أبريل

15 أبريل

تمديد العمل بمنع التجول وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

حزمة مبادرات إضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

18 أبريل

22 أبريل

استئناف عمل مركبات الأجرة العامة مع تطبيقات توجيه المركبات، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها المنع الكلي للتجول.

إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

23 أبريل

26 أبريل

زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين إلى 5 ملايين ريال، ويستهدف تفطير مليون صائم في 18 دولة حول العالم.