شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل
وأما عن الأكلات الشعبية الرمضانية والعادات التي غيبتها جائحة كورونا عن أهل المنطقة هذا العام، فقد كان اجتماع الأقارب والأصدقاء على مائدة الإفطار التي تحوي «الشوربة والعريكة واللقيمات» وتجد أهالي مدينة أبها يتناولون «الحنيذ» وخبز الميفا «خبز التنور» بجانب خبز الشعير والذرة في وجبة الإفطار.
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