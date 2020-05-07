اخبار السعوديه

عادات زمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

كان أهالي منطقة عسير قديما يفطرون على أصوات مدفع رمضان الذي ينطلق مع أصوات المؤذنين، إذ إن مؤذن الجامع الكبير الواقع في «رأس مملح» بأبها، يرفع قطعة من القماش الأحمر ليراها المسؤول عن إطلاق قذيفة المدفع فيقوم بإطلاق القذيفة ليسمعها كل من يصل إليه صوت المدفع، ومع تغير الأوضاع اختفت ظاهرة المدفع ولم يكن لها تواجد.

وأما عن الأكلات الشعبية الرمضانية والعادات التي غيبتها جائحة عن أهل المنطقة هذا العام، فقد كان اجتماع الأقارب والأصدقاء على مائدة الإفطار التي تحوي «الشوربة والعريكة واللقيمات» وتجد أهالي مدينة أبها يتناولون «الحنيذ» وخبز الميفا «خبز التنور» بجانب خبز الشعير والذرة في وجبة الإفطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عادات زمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا