شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: معدل وفيات كورونا في المملكة منخفض جدا والان نبدء بالتفاصيل
ورغم ذلك فإننا نبشركم -ولله الحمد- أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً. أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة وهذا لسببين رئيسيين: أولا: وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول بناء على كل جديد في طرق العلاج. السبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات، والحمد لله أن هذا نتج عنه سرعة تقصٍ وعلاج الحالات بشكل عاجل. ومن الأخبار الجيدة فإن الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمد لله الشاغر منها اليوم أكثر من 96 % وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله. وما زلت أقول إن الخطر ما زال قائما ودعمكم ومساعدتكم في تطبيق الإجراءات الوقائية مهم جداً في هذه الجائحة فأنتم شركاء لنا في مواجهة الفيروس. وأشدد أن الأشخاص الأكثر خطورة للإصابة الشديدة بالفيروس من هم أكبر من 65 سنة أو لديهم أمراض مزمنة أو لديهم صعوبات تنفسية. وفي الختام أقول اطمئنوا أنتم في المملكة العربية السعودية تحت ظل قيادة وضعت صحة الإنسان أولاً.
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