شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث الاستعداد المبكر للعام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير التعليم د. حمد آل الشيخ مديري التعليم إلى الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل، ووضع الخطط والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع استمرار جائحة كورونا -لا قدر الله-، مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعداد تلك الخطط، وتحقيق مصلحة الطالب والطالبة وتعويض أي فاقد تعليمي لهم، مع أهمية استكمال عمليات الرصد للدرجات، مشيراً إلى أهمية الرفع من كفاءة التشغيل في العملية التعليمية، والاستعداد لتهيئة المدارس قبل وقت كاف من العام الدراسي في حال انجلاء الجائحة -إن شاء الله-، موضحاً أن ما قبل كورونا مختلف عن ما بعدها، من خلال التركيز على استثمار ما تحقق من نتائج إيجابية في التعليم عن بُعد وتطوير برامجه وخططه مستقبلاً. وبحث وزير التعليم مع مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإشراف التربوي في إدارات التعليم بمناطق المملكة، من خلال الاتصال المرئي عن بُعد أمس، سير العملية التعليمية في ضوء التقويمات النهائية للطلاب والطالبات، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، إلى جانب مناقشة الخطط التنفيذية لمشروع تطوير مسارات الثانويات والأكاديميات المتخصصة بعد الإعلان عن تطبيقه. وأكد وزير التعليم أن الدولة سخرت لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات جميع الإمكانات لاستمرار عملية التعليم عن بُعد، مشيداً بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم منذ قرار تعليق الدراسة، مبيناً أن تلك الجهود هي محل تقدير الجميع.

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