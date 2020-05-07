شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يبحث الاستعداد المبكر للعام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل
وبحث وزير التعليم مع مديري التعليم ومساعديهم ومديري الإشراف التربوي في إدارات التعليم بمناطق المملكة، من خلال الاتصال المرئي عن بُعد أمس، سير العملية التعليمية في ضوء التقويمات النهائية للطلاب والطالبات، والاستعداد للعام الدراسي المقبل، إلى جانب مناقشة الخطط التنفيذية لمشروع تطوير مسارات الثانويات والأكاديميات المتخصصة بعد الإعلان عن تطبيقه. وأكد وزير التعليم أن الدولة سخرت لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات جميع الإمكانات لاستمرار عملية التعليم عن بُعد، مشيداً بالجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم منذ قرار تعليق الدراسة، مبيناً أن تلك الجهود هي محل تقدير الجميع.
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