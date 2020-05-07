شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية للأسر المتعففة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 3880 سلة غذائية، للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والطفيلة والزرقاء ومعان وجرش والبلقاء. وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع توزيع 6000 سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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