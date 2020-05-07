«المهندسين» تفحص 440 مبنى لتقييم مساكن العمالة

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بلغ عدد المجمعات السكنية وإسكان العمالة التي تم فحصها في المملكة أكثر من 440 مبنى في مختلف المناطق والمحافظات من مجموع عدد المباني المسجلة التي بلغت 1853 مبنى، وذلك ضمن مبادرة تقييم المجمعات السكنية وحصر إسكان العمالة، وضمان ملاءمة تلك المجمعات للشروط الصحية المحدثة لمساكن العمالة في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين وإمارات المناطق. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين م. عبدالناصر العبد اللطيف، أن هذه المبادرة تأتي بناء على الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع الوزارة، بهدف الاستعانة بخبرات الهيئة للإسهام مع أعضاء اللجان لتقييم مساكن العمالة والتأكد من التقيد والالتزام بإجراءات الشروط الصحية لمساكن العمالة في المناطق والمحافظات وزيارتها وتقييمها وحصر العمالة. وأوضح أن عدد المباني المسجلة في المنطقة الشرقية بلغ 273 مبنى وتم فحص 39 مبنى منها حتى الآن.

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