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“السعودية للكهرباء” تتيح تقسيط فواتير أبريل ومايو ويونيو

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 7 مايو 2020 02:17 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار 121 زيارة


كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأربعاء)، عن إتاحتها سداد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو المقبلة للتجار وأصحاب المصانع، وتقسيط الباقي على 6 أشهر بدايةً من يناير 2021.

ويأتي ذلك تضامناً من الشركة مع المواطنين والتجار وأصحاب المصانع من أصحاب الرخص، في مواجهة تبعات أزمة الاقتصادية.

وجاء القرار ضمن حزمة من المبادرات الإضافية لدعم الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

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