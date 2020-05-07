“السعودية للكهرباء” تتيح تقسيط فواتير أبريل ومايو ويونيو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 7 مايو 2020 02:17 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار السعودية 121 زيارة

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأربعاء)، عن إتاحتها سداد 50% من فواتير أشهر أبريل ومايو ويونيو المقبلة للتجار وأصحاب المصانع، وتقسيط الباقي على 6 أشهر بدايةً من يناير 2021.

ويأتي ذلك تضامناً من الشركة مع المواطنين والتجار وأصحاب المصانع من أصحاب الرخص، في مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد الاقتصادية.

وجاء القرار ضمن حزمة من المبادرات الإضافية لدعم الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.