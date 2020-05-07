شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سلوى الهزاع تروي قصة فحصها للملك فهد كأول امرأة تدخل القصور الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روت البروفسورة سلوى الهزاع عضوة مجلس الشورى سابقاً، الاستشارية في أمراض وجراحة العيون، قصة فحصها لعيون الملك فهد رحمه الله، قبل 21 عامًا.
وقالت الهزاع خلال لقاءها ببرنامج " الليوان " : " كنت نايمة وجاتني مكالمة بأني سأفحص أحد كبار الشخصيات، سافرت إلى جدة، عام 1999م، دخلت القصر واكتشفت فيما بعد أن المريض هو الملك فهد رحمة الله عليه " .
وأضافت: " لم أستوعب أنني أمام الملك، الأحداث جاءت سريعة، وأكملت الفحص، وفيما بعد جاني الطبيب المسؤول عن الملك، قال لي هذه أول مرة أشوف سيدة من أي جنسية داخلة القصر " .
وأكدت أن كونها أول طبيبة امرأة تدخل القصور الملكية كان مسؤولية كبيرة على عاتقها، موضحة أنه منذ ذلك الوقت، وهي طبيبته الخاصة وحتى عام 2005.
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