شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سلوى الهزاع تروي قصة فحصها للملك فهد كأول امرأة تدخل القصور الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت البروفسورة سلوى الهزاع عضوة مجلس الشورى سابقاً، الاستشارية في أمراض وجراحة العيون، قصة فحصها لعيون الملك فهد رحمه الله، قبل 21 عامًا.

وقالت الهزاع خلال لقاءها ببرنامج " الليوان " : " كنت نايمة وجاتني مكالمة بأني سأفحص أحد كبار الشخصيات، سافرت إلى جدة، عام 1999م، دخلت القصر واكتشفت فيما بعد أن المريض هو الملك فهد رحمة الله عليه " .

وأضافت: " لم أستوعب أنني أمام الملك، الأحداث جاءت سريعة، وأكملت الفحص، وفيما بعد جاني الطبيب المسؤول عن الملك، قال لي هذه أول مرة أشوف سيدة من أي جنسية داخلة القصر " .

وأكدت أن كونها أول طبيبة امرأة تدخل القصور الملكية كان مسؤولية كبيرة على عاتقها، موضحة أنه منذ ذلك الوقت، وهي طبيبته الخاصة وحتى عام 2005.