شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: الاختراقات الحوثية شملت الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 80 اختراقاً. أوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 80 اختراقاً. ولفت التحالف إلى أن إجمالي الاختراقات الحوثية لوقف إطلاق النار 2572 اختراقا، مؤكدا:" ملتزمون بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي ". وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية، مبينا:" نطبق أقصى درجات ضبط النفس مع حق الرد المشروع ".

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