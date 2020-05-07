شكرا لمتابعة خبر عن ّإعلان حركة نقل معلمي المعاهد العلمية في جامعة الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، على حركة نقل معلمي المعاهد العلمية للعام الدراسي 1442هـ، بناء ًعلى رغبتهم.

ويأتي ذلك وفقا للاحتياج والاستحقاق، وبناء على الضوابط المنظمة لحركة نقل معلمي المعاهد العلمية، وسيكون مباشرتهم في معاهدهم المنقولين إليها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4 / 1 / 1442هـ،

واعتبر " العامري " أن هذا الشأن له أولوية لدى الجامعة عبر وكالتها لشؤون المعاهد العلمية، لما ينتج عنه من استقرار نفسي واجتماعي ينعكس على البيئة التربوية والتعليمية.

وأكّد العامري أن الجامعة تسعى دومًا لتلمس احتياجات الميدان التربوي والمبادرة بشكل دائم لتحسين بيئة التعليم في المعاهد العلمية حتى تظل مواكبة للتقدم العلمي والأكاديمي والحضاري الذي تشهده المملكة.