شكرا لمتابعة خبر عن المطلق: «تعليق صلاة الجماعة في المساجد لا يعني التهاون في أدائها» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): حرص معالي الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على توجيه رسالة للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن تعليق الصلاة بسبب حرص معالي الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على توجيه رسالة للمواطنين والمقيمين بالمملكة بشأن تعليق الصلاة بسبب كورونا وقال "المطلق" : "تعليق صلاة الجماعة في المساجد لا يعني التهاون في أدائها، أو تأخيرها عن وقتها، بل ينبغي على كل أب مسلم أن يقيم صلاة الجماعة في بيته مع أهله وأولاده، ويعلمهم أمور دينهم، ويدعو الله أن يحبّب إليهم الإيمان ويزيّنه في قلوبهم.".

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