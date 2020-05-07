بالصور.. الأمطار تحتجز أشخاص داخل مركبتهم وتدخل المنازل في خميس مشيط

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى): باشر الدفاع المدني في خميس مشيط عدة بلاغات نتيجة الامطار التي هطلت على المحافظة لهذا اليوم. باشر الدفاع المدني في خميس مشيط عدة بلاغات نتيجة الامطار التي هطلت على المحافظة لهذا اليوم. ونتج عن الأمطار حالات لاحتجاز اشخاص داخل مركباتهم في تجمعات المياة إضافة الى دخول المياة لبعض المنازل. كما نتج عن الحالة المطرية ارتفاع منسوب المياة في إقفال بعض الطرق ونفق الغروي مما تسبب في تعطل عدد من المركبات وانهيار بعض اسوار المنازل الخارجية وتلقي بعض البلاغات نتيجة التماسات كهربائية في عدادات المنازل. Advertisements

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