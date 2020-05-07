تعرف على حالات استحقاق المعاش التقاعدي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن حالات استحقاق المعاش التقاعدي ومن أبرزها من بلغ 60 عاما، المفصول بسبب عجزه عن العمل.
وأشارت مؤسسة التقاعد إلى مستحقي المعاش التقاعدي ممن تتوافر فيه الحالات التالية: من بلغ 60 عاما، المفصول بسبب عجزه عن العمل، المتوفى، من قضى 25 سنة وأكثر في عمله.
وتضمنت أيضا من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة، من فصل عن العمل بسبب غير تأديبي، المحال للتقاعد بناء على طلبه.
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