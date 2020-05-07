شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطريقة الوحيدة لمنع تفشي كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع (ريليف ويب) أكبر بوابة معلومات انسانية في العالم مناشدة أممية إنسانية عاجلة من مسئول كبير بشأن كورونا اليمن محددا الطريقة الوحيدة للحد منه.



ووفقا للموقع فقد تأكدت أول حالة لكورونا COVID-19 في العاصمة صنعاء شمال اليمن وفقا لوزارة الصحة ووجود ما لا يقل عن 21 حالة مؤكدة وثلاث وفيات في البلاد؛ حتى (اليوم الخميس 25 حالة وخمس وفيات بفيروس كورونا).

و نشر الموقع تحذير كزافييه جوبيرت المدير القطري لمنظمة أنقذوا الأطفال من السيناريو الاسوأ من وصول الوباء إلى شمال اليمن ، موطن الكثير من الأطفال والأسر الأكثر ضعفاً في هذه الكارثة الإنسانية.

واشار إلى أن هذا هو السيناريو الأسوأ الذي تخشاه المنظمات الانسانية مؤكدا أن الحل والطريقة الوحيدة لانتشار المرض هو وقف اطلاق النار على الفور..

ولفت الى أن وباء كورونا مزق جميع الدول في أنحاء العالم و أن اكتشافه في اليمن يمثل دعوة تنبيه لا يمكن تجاهلها لالقاء السلاح وإيقاف الحرب.

وأكد جوبيرت أن اليمن إلى الان مايزال غير جاهز للتعامل مع تفشي واسع النطاق لوباء كورونا بعد أن أوقفت الحرب على مدى خمس سنوات المرافق الصحية في البلاد.

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وشدد على ضرورة إيقاف الاعمال القتالية حتى يتمكن اليمنيين والعاملين الصحيين ومنظمات الإغاثة من التركيز على منع انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره ، ودعم الأسر المحتاجة بالطعام والمياه النظيفة.

وقال المدير القطري لمنظمة أنقذوا الأطفال: تم اختبار 200 شخص حتى الآن من احتمال إصابتهم بالوباء ولكننا لا نعرف الحجم الحقيقي لتفشي المرض.

وأضاف: نحن بحاجة إلى التركيز على رفع مستوى الوعي والتأكد من أن الناس يعرفون التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس ، بما في ذلك تتبع الاتصال وتدابير العزل.

ودعا لاستئناف إرسال الخبراء والباحثين والسماح لهم بالسفر إلى جميع أنحاء المناطق المتضررة في اليمن لتقديم الدعم والتدخلات اللازمة. مؤكدا بأنها الطريقة الوحيدة للحد من انتشار الفيروس.

وحذر من خروج الوباء من السيطرة اذا استمرت الحرب، و إذا كان الناس يخشون الخروج لطلب المساعدة والعاملون الصحيون معرضون لخطر القتل فسوف يخرج المرض عن السيطرة.