شكرا لقرائتكم خبر عن الرعب والهلع يجتاح سلطنة عمان بسبب أشهر مشروب رمضاني.. اكتشفوا أنه "سام" ويؤدي إلى الوفاة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت سلطنة عمان حالة من الرعب والفزع بين سكانها بسبب المعلومات المتداولة عن أشهر مشروب رمضاني في البلاد "الفيمتو"؛ نظرًا لاحتوائه على مكونات سامة تؤدي للوفاة.

من جانبها، أعلنت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في السلطنة، أنها سحبت عينات من السوق المحلي لشراب الفيمتو وتم فحصها وتحليلها مخبريًا.

وأكدت البلديات ممثلة بمركز سلامة وجودة الغذاء في بيان عاجل لها، أن "نتائج الفحص جاءت مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في السلطنة لهذا الشراب".

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وأشارت إلى أن "تحاليل الشراب جاء بعد تداول تغريدات ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي عن شراب الفيمتو ومضاره على الصحة".

وتباينت التغريدات بين توفر نوعين منه أحدهما أصلي والآخر مقلد، وعلل على المقلد بوجود عبارة يُقصد بها لون ألورا الأحمر –قد يكون لها تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال-، وأن المنتج الآخر لا يحتوي على هذه العبارة.

وأضافت الوزارة: أن شراب الفيمتو يحتوي على مضافات غذائية ولا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها.

وختمت "البلديات" أن تقييم السلامة يتم من قبل لجنة الخبراء المشتركة (JECFA) المنبثقة من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) وتم وضع حدود قصوى للمضافات في الأغذية.