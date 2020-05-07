شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تفشي ”كورونا”.. نداء عاجل لإنقاذ 48 ألف امرأة في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت الامم المتحدة، اليوم الاربعاء، نداءً عاجلاً لإنقاذ 48 ألف امرأة في اليمن، وسط تفشي فيروس كورونا.



وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان، من أن مضاعفات الحمل والولادة مع النقص الحاد في التمويل واحتمال إغلاق مرافق الصحة الإنجابية، وسط المخاطر المتزايدة التي يشكلها كوفيد-19 تهدد بوفاة أكثر من 48 ألف امرأة في اليمن.

وطالب الصندوق بتمويل عاجل بقيمة 59 مليون دولار لتوفير الرعاية الصحية الإنجابية المنقذة للحياة وخدمات حماية المرأة حتى نهاية عام 2020.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى 24 مليون دولار إضافية للاستجابة لكوفيد-19 وحماية العاملين الصحيين والنساء والفتيات وتمكينهم من الحصول على خدمات الصحة الإنجابية.

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وأشار إلى إن ما يقرب من نصف جميع المرافق الصحية في اليمن لا تعمل أو تعمل بشكل جزئي فقط، حيث تقدم 20% فقط من المرافق الصحية خدمات صحة الأم والطفل بسبب نقص الموظفين و الإمدادات وعدم القدرة على تغطية تكاليف التشغيل، أو الأضرار الناجمة عن الصراع.

ونوه بإن المعدات واللوازم الطبية إما أنها غير كافية أو قديمة، كما أن العاملين الصحيين إما أنهم لم يحصلوا على أجر أو أنهم يحصلون على أجر غير منتظم منذ أكثر من عامين.

وقالت الدكتورة ناتاليا كانم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن توقف خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة سيكون له عواقب وخيمة على النساء والفتيات في اليمن مما يعرضهن لخطر أكبر، مضيفة أن اليمن بحاجة ماسة إلى التمويل لإبقاء المرافق الصحية مفتوحة لحماية صحة وسلامة النساء والفتيات.

وحتى مساء اليوم، سجل اليمن 25 حالة إصابة بكورونا، بينها خمس وفيات.

والسبت، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية تأثير فيروس كورونا على نصف سكان اليمن التي تعاني من هشاشة وضعف في القطاع الصحي جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.