تفاصيل قصة تركي الفقيهي السعودي ورقم حساب دفع الدية

أطلق ناشطون في موقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الأربعاء 6 مايو 2020، هاشتاق (تركي باقي 18 يوم)؛ لحث الجميع على المساهمة في دفع دية عن المواطن السعودي تركي الفقيهي.

وذكر أحد النشطاء أن تركي الفقيهي محكوم عليه بالقصاص في يوم 30 رمضان 2020، لافتا إلى أن الدية المطلوبة من عائلة الشخص الآخر تبلغ 18 مليون ريال سعودي، ويجب دفعها قبل الموعد المحدد لتنفيذ الحُكم.





وكتب الناشط فواز سحاري: نداء إلى أهل الخير، تركي الفقيهي، محكوم عليه قصاص في يوم ٣٠ رمضان. الدية تقدر بحوالي 18 مليون. اللهم فرِّج كربته، ويسر له من أهل الخير من يدخل الفرحة والسرور على قلبي والديه، ويقر عينهما به.

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وفي السياق ذاته، قال الناشط فطيم: "اللهم فرج هم كل ساهم في عتق رقبة تركي اللهم احشره مع المتقين واجعله من عبادك الفائزين المقربين في هالشهر العظيم"، داعيا من يُمكنه المساهمة إلى مساعدة الشاب الفقيهي.

وأضاف الناشط ذاته مخاطبا متابعيه: إذا لم تكونوا من المساهمين في عتق رقبتـه، فـساهموا معنا في نشـر التغريده أو بدعوه منكم له في بعتق رقبته لعل منكم من هو أقرب إلئ الله منا. واحتسبوا الأجر. وفق ما كتب.

وأشار أحد النشطاء إلى الممثل السعودي فايز المالكي للمساهمة في هذه القضية، وعلّق له: أخي العزيز فايز المالكي، عرفنا عنك سباقك لفعل الخير. فرجاء شاركنا بهذا الهاشتاق لدعم أخانا تركي. المطالب بثمانية عشر مليون ديه لعتق رقبة.

ويواصل مئات الآلاف من الناشطين في المنصات الاجتماعية، النشر عبر وسم (تركي باقي 18 يوم)؛ من أجل تشجيع المقتدرين على عتق رقبة المواطن السعودي قبل حلول موعد القصاص المحدد في الثلاثين من شهر رمضان.