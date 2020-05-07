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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لدفتر حسابات تم العثور عليه خلال مداهمة أمنية لعدد من المخالفين .

وأظهر الفيديو مبالغ كبيرة يجنيها المتسولين يومياً في المملكة ، وصل بعضها إلى 3260 ريال في يوم واحد فقط .

وكذلك عرض الدفتر أسماء المتسولين الذين يعتقد أنهم من أسرة واحدة .

فيما طالب المغردون بضرورة الحرص قبل التصدق حتى تصل الصدقات لمن يستحقها .





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. العثور على دفتر حسابات في مداهمة يكشف إجمالي الدخل اليومي للمتسولين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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