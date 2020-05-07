هلال المدينة يستقبل قرابة الـ80 ألف مكالمة خلال شهر أبريل

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خلال شهر أبريل الماضي 79920 مكالمة، فيما بلغت المكالمات المستقبلة خلال نفس الفترة من العام الماضي 19300 مكالمة.

وتأتي تلك الزيادة ضمن جهود الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ حيث تم دعم غرفة العمليات بالمنطقة بالكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة هذا الكم من الاتصالات؛ حيث أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة خالد السهلي أن الفرق الإسعافية باشرت 9982 بلاغًا إسعافيًّا بزيادة بلغت أكثر من 40٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي .

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وتبلغ الفرق الإسعافية العاملة في الميدان خلال 24 ساعة في المنطقة أكثر من 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك، وتتم مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسئولي المنطقة بناءً على المؤشرات .

وبلغت الفرص التطوعية خلال شهر أبريل 5 فرص تطوعية شارك بها عدد 252 متطوعًا ومتطوعة تم إنجاز 1568 ساعة تطوعية خلال شهر أبريل من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة .

وفيما يخص الإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفايروس كورونا، قال السهلي إنه يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من بداية استقبال البلاغ في غرفة العمليات وتمريره على الفريق الإسعافي وتعامل الفريق مع الحالة ومن ثم ينتهي الإجراء بتعقيم الإسعاف من قبل وحدة التعقيم؛ حيث تم إجراء أكثر من 550 عملية تعقيم لسيارات الإسعاف خلال شهر أبريل .