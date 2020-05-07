الزعاق يوضح حركة الشمس ومستوى الظل على المملكة حتى نهاية شوال

توقع الراصد الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستشهد تغيرات في درجات الحرارة، ومستوى الظل خلال الأسبوع المقبل.

ونشر الزعاق، عبر تويتر مقطع فيديو، قال فيه: بعد أسبوع.. تدخل الشمس إلى العروض الجغرافية الجنوبية بالسعودية، في اتجاه مدار السرطان الواقع جنوب الرياض.

وأضاف: مدار السرطان يمر على 3 دول خليجية، وهي الإمارات وسلطنة عمان والسعودية، وبعد أسبوع من الآن يدخل على المناطق الجنوبية، وهذا معناه أن الشمس ستتعامد على المناطق الجنوبية، وينعدم الظل في وقت الظهيرة.

Advertisements

وتابع: في أول شهر شوال، تتعامد الشمس على المناطق الغربية، وفي أواخره تتعامد على مدار السرطان وينعدم الظل على محافظات ومدن جنوب الرياض، وفي سبتمبر المقبل تتعامد الشمس على خط الاستواء وفيه يتساوى الليل مع النهار.

اقرأ أيضًا:

تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك.. وأمطار بجازان والباحة

