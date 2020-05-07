«موارد الرياض» ينفذ 507 جولات لسكن العمالة الوافدة

نفذت مكاتب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 507 جولات لسكن العمالة الوافدة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال زيارات أجرتها مكاتب فرع الوزارة، خلال الأيام الماضية على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة بمشاركة لجنة مساكن العمالة المكونة من ممثلي وزارات (الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والصناعة والثروة المعدنية والشرطة).

وشملت الحملات العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بمنطقة الرياض عبدالله المطيري، أن الحملات شملت أماكن سكن العمالة الوافدة وتجاوز عددهم 35940 مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية؛ لضمان التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية.

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من جانبه أوضح مدير عام فرع موارد وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أن الحملات المشتركة امتداد لحملات تفتيشية منفذة خلال هذه الفترة على كل المنشآت في جميع أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها.

واستكمل «السيالي»، أن الحملات تستهدف التأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس وقرارات الوزارة التي تنظم سوق العمل، وذلك ضمن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي توليها الدولة عنايتها، واهتمامها، من أجل صحة وسلامة الفرد والمجتمع.

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