1.4 مليار لمشاريع الكهرباء بنجران

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الافتراضي لاستعراض ومناقشة مشاريع الكهرباء بالمنطقة، بمشاركة وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء، الدكتور نايف العبادي، ومحافظ هيئة تنظيم الكهرباء، عبدالرحمن المهنا، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، ورئيس القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي.
وأشار أمير منطقة نجران إلى أن منطقة نجران ستشهد تنفيذ مشاريع إستراتيجية بتكلفة تبلغ 929 مليون ريال، مقابل مشاريع أخرى طور الإعداد للطرح، تقدر تكلفتها بنحو 471 مليون ريال، ليصل إجمالي قيمة هذه المشاريع إلى مليار و400 مليون ريال.
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