30 دقيقة لتغيير العدادات الذكية

ونفذ عدد من المقاولين المشروع داخل الأحياء والمخططات السكنية، إذ يستغرق زمن تغيير العداد قرابة الثلاثين دقيقة يتم خلالها إغلاق الكهرباء حتى الانتهاء من أعمال التركيب مع مصادرة العداد القديم وإعادته للشركة، إضافة إلى أن هذا العمل يساهم في توفير الشفافية التامة ما بين الشركة والمستهلك خلال الفترة القادمة.
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