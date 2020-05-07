30 دقيقة لتغيير العدادات الذكية

بدأت الشركة السعودية للكهرباء في تركيب العدادات الذكية واستبدال القديمة داخل الأحياء بالعاصمة المقدسة، دون أي رسوم مالية أو إضافية يتم فرضها على المشترك أثناء التغيير مع إشعار أصحاب المنازل بأنه سيتم التغيير، وذلك عبر رسائل نصية يتم إرسالها منذ وقت مبكر. ونفذ عدد من المقاولين المشروع داخل الأحياء والمخططات السكنية، إذ يستغرق زمن تغيير العداد قرابة الثلاثين دقيقة يتم خلالها إغلاق الكهرباء حتى الانتهاء من أعمال التركيب مع مصادرة العداد القديم وإعادته للشركة، إضافة إلى أن هذا العمل يساهم في توفير الشفافية التامة ما بين الشركة والمستهلك خلال الفترة القادمة.



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