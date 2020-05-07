دور إيواء خاصة للعاملات المنزليات رافضات العمل

إنهاء الإجراءات
تهدف الوزارة من هذا التوجه إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات الاستقدام، بما ينعكس إيجابيا على صورة المملكة، وذلك عن طريق توفير مراكز إيواء للعاملات اللاتي يتأخر أصحاب العمل في استلامهن أو المتغيبات ورافضات العمل، حتى إنهاء الإجراءات أو تسليمهن للمكاتب والشركات التي قامت بالتوسط باستقدامهن لأصحاب العمل. بحيث تقدم هذه الخدمات بجودة عالية واحترافية، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر إدارة وتشغيل المراكز بشكل مهني ومنظم لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة إلى أن يتم الاستلام من قبل صاحب العمل، أو جهة الاستقدام المسؤولة. وكذلك إيواء العاملات اللاتي تركن العمل أو رفضن العمل لدى أصحاب العمل.
مهمة الاستقبال
يذكر أن مقار مكافحة التسول كانت تتولى سابقا من خلال ملحقيات داخلها إيواء ورعاية العاملات اللاتي يتأخر صاحب العمل في استلامهن. وبعد مفاهمات واجتماعات تمت مع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية (العمل سابقا) تم التوصل إلى أن وزارة الموارد هي الجهة المتخصصة والأنسب والأقرب لمهمة استقبال العاملات المنزليات.
التزامات صاحب العمل
ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه
ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر
أن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري
أن يدفع الأجر ومستحقاته نقدا أو بشيك ويوثق ذلك كتابة
أن يوفر سكنا مناسبا لعامل الخدمة المنزلية
أن يتمتع العامل بالراحة اليومية مدة لا تقل عن 9 ساعات
ألا يؤجر خدمة العامل أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص
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