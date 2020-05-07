الشورى يبحث التوسع في شبكات النطاق العريض

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى اجتماعًا «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعدد من مسؤولي الهيئة.

مراكز متقدمة

جرى خلال الاجتماع مناقشة مضامين التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/‏1441، وما حققته من إنجازات بدعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مجال إخلاء الترددات التي تملكها الجهات الحكومية الأخرى وتحويلها للهيئة، ومساهمة ذلك في احتلال المملكة مراكز متقدمة دوليًا في سرعة الإنترنت.

أعمال وإنجازات

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ناقش الاجتماع التوسع في مجال نشر شبكات النطاق العريض وحماية المستخدم، والاطلاع على أبزر إنجازات الهيئة وخططها المستقبلية.

واستعرضت اللجنة ما قامت به الهيئة من أعمال وإنجازات خلال جائحة كورونا، التي شهدت زيادة الطلبات على باقات الإنترنت مما تطلب مراقبة مستمرة لمقدمي الخدمات، واستقبال الشكاوى المتعلقة بها والمسارعة في حلها.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الملاحظات والاستفسارات للنهوض بالخدمات التي تقدمها الهيئة إلى أعلى المستويات، وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل مبادرة مشاركة الأبراج بين الشركات وتفعيل التجوال الداخلي بأسرع وقت ممكن.